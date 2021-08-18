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Новости > В Киево-Печерской лавре на Преображение состоится 6 литургий

В Киево-Печерской лавре на Преображение состоится 6 литургий

Александра Кудрявцева
18.08.21 17:15
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В Киево-Печерской лавре на Преображение состоится 6 литургий

Главное: В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре завтра, в день праздника Преображения Господня, состоятся шесть Божественных литургий.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на lavra.ua, в Крестовоздвиженском храме Литургия начнется в 06.30; в Трапезном храме — в 07.00; в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» — в 08.30; в Успенском соборе — в 08.30; в храме Рождества Пресвятой Богородицы — в 07.40 и в храме преподобного Сергия Радонежского — в 09.40.

Освящение винограда и других плодов после каждой Литургии.

*** Преображение — двунадесятый праздник, связанный с прославлением Господа, Просиявшего перед апостолами на горе Фавор незадолго перед Своими страданиями.

Иисус Христос незадолго перед Крестными страданиями, взяв с Собой трех учеников — Иоанна, Иакова и Петра, вышел из Капернаума и направился на север к горе Фавор.

Лицо Спасителя стало подобным свету молнии, одежды — белыми, как снег. Он стоял, окруженный сиянием, как солнце лучами. Спасителю явились два пророка: Моисей и Илия и беседовали с Ним. Экзегеты (толкователи священного Писания) говорят, что это была беседа о Голгофской жертве, о предстоящих Христу страданиях, о том, что грехи человеческие будут искуплены кровью Сына Божьего и Спасителя.

Православное богословие видит в Преображении Господнем прообраз Его Воскресения и Второго Пришествия. И, учитывая, что каждое событие церковного календаря имеет отношение к личной духовной жизни — видит преображенное состояние христиан при конце мира.

В народе праздник Преображения называют Спасом. В этот день существует традиция приносить в храм фрукты для освящения. И в этом тоже есть свой смысл. Ведь, принося плоды для освящения в церковь, мы как бы передаем их в дар Богу.

Приношением плодов выражаем благодарность Богу за то, что Он как заботливый Отец и Промыслитель посылает нам все то, что необходимо для нашего существования в этом мире.

В тему: Епископ УПЦ рассказал о новом святом, который первым использовал телеграф.

 
Тэги: новости православия, УПЦ, Преображение Господне

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