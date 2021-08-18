Епископ УПЦ рассказал о новом святом, который первым использовал телеграф

17 августа Священный Синод УПЦ принял решение о причислении к лику местночтимых святых Ровенской епархии епископа Острожского Иерофея (Лобачевского), который родился 24 марта 1783 года в Ковеле (Волынская губерния), а упокоился 17 апреля 1871 года и был похоронен в Дерманском женском монастыре.
Епископ Виктор отметил, что это удивительный святой, жизнь которого может и должна стать примером.
«Будучи настоящим монахом, молитвенником, подвижником и прекрасным администратором, владыка все свое свободное время посвящал изучению иностранных трудов по естественным наукам. Он насобирал столько информации, что отдельный кабинет был наполнен различными достижениями, приобретенными за свой счет из-за границы. Кроме науки, владыка Иерофей был знатоком художественной литературы и имел великолепную библиотеку книг богословского, философского и исторического содержания», — рассказал архиерей.
Владыка добавил, что епископ Иерофей обладал выдающимися способностями в изучении иностранных языков, «он свободно владел латынью, греческим, французским, немецким, итальянским и английским языками».
По словам епископа Виктора, святой обращает внимание на себя еще и своим отношением к современным ему технологиям. Современник епископа Иерофея архимандрит Амвросий в своих воспоминаниях указывает, что владыка вел переписку с учеными иностранцами о распространении телеграфов. «Опыт сего изобретения я уже сделал у себя в Дермани — из своих комнат провел электричество на колокольню и экономию и разговариваю с кем имею надобность», — сказал епископ Иерофей архимандриту Амвросию.
«Другими словами, епископ Иерофей был едва ли не первым в Российской империи „устроителем телеграфа“, и его по праву можно считать одним из образованнейших людей современной ему эпохи», — почеркнул епископ Виктор.
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