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Новости > Епископ УПЦ рассказал о новом святом, который первым использовал телеграф

Епископ УПЦ рассказал о новом святом, который первым использовал телеграф

Александра Кудрявцева
18.08.21 13:50
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Епископ УПЦ рассказал о новом святом, который первым использовал телеграф
 
Главное: Епископ Иерофей (Лобачевский) был едва ли не первым в Российской империи «устроителем телеграфа».
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.
 
17 августа Священный Синод УПЦ принял решение о причислении к лику местночтимых святых Ровенской епархии епископа Острожского Иерофея (Лобачевского), который родился 24 марта 1783 года в Ковеле (Волынская губерния), а упокоился 17 апреля 1871 года и был похоронен в Дерманском женском монастыре.
 
Епископ Виктор отметил, что это удивительный святой, жизнь которого может и должна стать примером.
 
«Будучи настоящим монахом, молитвенником, подвижником и прекрасным администратором, владыка все свое свободное время посвящал изучению иностранных трудов по естественным наукам. Он насобирал столько информации, что отдельный кабинет был наполнен различными достижениями, приобретенными за свой счет из-за границы. Кроме науки, владыка Иерофей был знатоком художественной литературы и имел великолепную библиотеку книг богословского, философского и исторического содержания», — рассказал архиерей.
 
Владыка добавил, что епископ Иерофей обладал выдающимися способностями в изучении иностранных языков, «он свободно владел латынью, греческим, французским, немецким, итальянским и английским языками».
 
По словам епископа Виктора, святой обращает внимание на себя еще и своим отношением к современным ему технологиям. Современник епископа Иерофея архимандрит Амвросий в своих воспоминаниях указывает, что владыка вел переписку с учеными иностранцами о распространении телеграфов. «Опыт сего изобретения я уже сделал у себя в Дермани — из своих комнат провел электричество на колокольню и экономию и разговариваю с кем имею надобность», — сказал епископ Иерофей архимандриту Амвросию.
 
«Другими словами, епископ Иерофей был едва ли не первым в Российской империи „устроителем телеграфа“, и его по праву можно считать одним из образованнейших людей современной ему эпохи», — почеркнул епископ Виктор.
 
В тему: Итоги Священного Синода УПЦ: открытие новых монастырей, канонизация святых и кадровые решения.
 

Тэги: святой, УПЦ, синод

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