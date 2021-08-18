Сборная Украины по футболу получила нового главного тренера. Но с оговоркой

Главное: Национальная сборная Украины по футболу получила нового главного тренера. Им стал Александр Петраков.

Детали: 64-летний специалист Александр Петраков возглавил сборную Украины по футболу. Об этом официально объявили в УАФ.

При этом уточняется, что он будет исполняющим обязанности главного тренера команды.

Информируется: «Александр Петраков, чемпион мира-2019 со сборной U-20, будет готовить национальную сборную Украины к дальнейшим выступлениям в квалификации к ЧМ-2022 в статусе исполняющего обязанности главного тренера».

Ожидается, что в тренерский штаб войдут такие специалисты: Андрей Анненков, Александр Шовковский, тренер вратарей Вячеслав Кернозенко, тренера по физической подготовке Вячеслав Ружинцев и Иван Баштовый.

В тему: Сборную Украины возглавит чемпион мира.