Ученые обнаружили в Арктике странные бактерии

Главное: Обнаружены бактерии, которые могут разлагать нефть. Их нашли в Арктике.
Детали: Канадские ученые из университета Калгари заявили, что нашли бактерии, которые способны разлагать дизельное топливо, мазут и сырую нефть. Об этом сообщает Американское микробиологическое общество.
Отмечается, что их обнаружили на территории арктического полуострова Лабрадор.
Речь идет о бактериях Paraperlucidibaca, Cycloclasticus, Oleispira, Thalassolituus и Zhongshania.
Специалисты говорят, что они способны выживать в загрязненной воде.
Информируется, что в здешних краях был зафиксирован рост добычи нефти.
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