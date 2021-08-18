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Новости > Ученые обнаружили в Арктике странные бактерии

Ученые обнаружили в Арктике странные бактерии

Александр Панько
18.08.21 00:01
255
Ученые обнаружили в Арктике странные бактерии

Главное: Обнаружены бактерии, которые могут разлагать нефть. Их нашли в Арктике.

Детали: Канадские ученые из университета Калгари заявили, что нашли бактерии, которые способны разлагать дизельное топливо, мазут и сырую нефть. Об этом сообщает Американское микробиологическое общество.

Отмечается, что их обнаружили на территории арктического полуострова Лабрадор.

Речь идет о бактериях Paraperlucidibaca, Cycloclasticus, Oleispira, Thalassolituus и Zhongshania.

Специалисты говорят, что они способны выживать в загрязненной воде.

Информируется, что в здешних краях был зафиксирован рост добычи нефти.

В тему: Ученые нашли в тибетских ледниках неизвестные человечеству вирусы.

Тэги: ученые, мир, наука, Арктика, бактерии

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