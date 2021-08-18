Эксперты считают, что «Заря» сумеет выстоять в Вене

Главное: «Заря» готовится к выездному матчу против «Рапида». В Вене ожидается ничья.

Детали: В четверг, 19 августа, в Вене пройдет первый матч раунда плей-офф Лиги Европы, в котором встретятся луганская «Заря» и местный «Рапид». Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill оценили шансы команды Виктора Скрипника в поединке.

На победу хозяев ставят 1,7 к 1, на ничью – 3,4 к 1, а на успех гостей – 4,5 к 1.

При этом самым вероятным исходом встречи называют ничью 1-1 (6,5), которая вполне устроит украинскую команду.

Добавим, что игра состоится на стадионе «Альянц».

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