Известный социолог сравнил Украину с Суданом

Главное: За последнее время только Украина и Судан не выполнили рекомендации ООН о регулярности проведения переписи населения. По словам социолога Владимира Паниотто, новые методы здесь не подходят.

Детали: Онлайн-перепись населения в Украине на сегодняшний день невозможно произвести Как объяснил социолог Владимир Паниотто в эфире телеканала «Украина 24», это связано с тем, что четверть населения страны не имеет доступа к интернету или не умеет им пользоваться.

«Я не совсем представляю себе, как это будет проводиться. Но нужно сказать, что чисто онлайн-перепись невозможна, потому что у нас примерно 75% только имеют доступ к интернету и могут им пользоваться», — заявил он, подчеркнув, что в случае опроса через мобильные сети можно опросить до 96% населения.

«Но люди не будут отвечать все равно таким образом, потому что и в обычных опросах есть такая проблема», — добавил он.

При этом, по убеждению эксперта, без переписи Украина теряет множество данных о своих гражданах. «Украина — уникальная, подобная ситуация еще в Судане, но там все время идет война, и только там не провели дважды перепись, как рекомендует ООН», — рассказал Паниотто.

«Мы теряем данные о национальном составе, семейном, занятости, источниках дохода и еще много того, что собирается во время переписи. Например, если в каком-то городе не построят нужное количество детских садов, все будут мучиться, но будут говорить, что виновата власть, и не будет очевидно, что это из-за отсутствия переписи», — заключил он.

В тему: В апреле 2018 года Кабинет министров Украины создал Межведомственную комиссию, которая будет заниматься подготовкой к проведению переписи.

Летом того же года правительство заявило о намерении провести пробную перепись населения в Украине в декабре 2019 года.

30 августа 2019 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что новое правительство изучает вопрос проведения всеукраинской переписи населения уже до конца 2019 года.

В ноябре того же года Кабинет министров Украины утвердил в качестве сроков проведения Всеукраинской переписи населения ноябрь-декабрь 2020 года.

14 декабря в части Оболонского района Киева и Песковской ОТГ Бородянского района Киевской области стартовал второй этап пробной переписи.

В апреле 2020 года Кабинет министров принял решение о переносе Всеукраинской переписи из-за тяжелой финансовой ситуации в условиях эпидемии коронавируса.

В конце 2020 года министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил, что Кабмин намерен провести Всеукраинскую перепись населения в 2023 году.

В начале 2021 года министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов заявил о подготовке проведения переписи населения в 2023 году. Для этих нужд из бюджета потребуется не менее 7 млрд грн.