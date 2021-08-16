В УПЦ завтра отметят 7-летие интронизации Митрополита Онуфрия

«Талибан» вернулся: чего ждать Украине и миру?
Полиция поведала некоторые подробности гибели мэра Кривого Рога
Гибель мэра Кривого Рога: появилась четвертая версия произошедшего
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Коронавирус в Украине: 417 заболевших и 14 погибших
Гибель мэра Кривого Рога: есть три версии
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