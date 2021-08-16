В УПЦ завтра отметят 7-летие интронизации Митрополита Онуфрия

Маленький мальчик выпал с четвертого этажа в Николаеве и чудом остался жив

В Луганской области спасатели пострадали в ДТП

На Ровенщине и Тернопольщине верующие УПЦ поддержали флешмоб против визита патриарха Варфоломея в Украину

Полсотни украинцев остаются в Афганистане, пока Украина вывозит граждан других государств

Чаус рассказал еще одну подробность своего похищения

На необитаемом острове в Тихом океане обнаружили следы крушения НЛО

16.08.21 12:19

Полиция поведала некоторые подробности гибели мэра Кривого Рога

16.08.21 11:40

Гибель мэра Кривого Рога: появилась четвертая версия произошедшего

16.08.21 09:34

В «Талибане» признали, что не ожидали такой «триумфальной победы»

16.08.21 09:26

Коронавирус в Украине: 417 заболевших и 14 погибших

16.08.21 08:59

Гибель мэра Кривого Рога: есть три версии

13.08.21 19:00

Главные новости за 13 августа 2021 года

13.08.21 17:25

Единственный украинский чемпион Олимпийских игр в Токио стал жертвой расистов в центре Киева

13.08.21 15:59

Суд постановил взыскать с одиозного депутата Киевы 1,2 млн грн в доход государства

13.08.21 14:59

В «Жулянах» задержали директора крупного госпредприятия при попытке покинуть страну

13.08.21 14:43

Стало известно, где на госслужбе больше всего платят