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Новости > В ДТП во Львовской области пострадали маленькие дети

В ДТП во Львовской области пострадали маленькие дети

Александр Панько
16.08.21 12:29
269
В ДТП во Львовской области пострадали маленькие дети

Главное: Шесть человек пострадали в ДТП во Львовской области. Среди них – двое детей.

Детали: Кровавое ДТП произошло в минувшее воскресенье, 15 августа, в селе Селец (Львовская область). О нем сообщили в полиции.

Отмечается, что 57-летнйи водитель Volkswagen Passat не справился с управлением и вылетел в кювет.

Пострадали и были госпитализированы сам водитель, а также пятеро пассажиров машины: это дети четырех и семи лет, две женщины в возрасте 30 и 57 лет и 27-летний парень.

Уже открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Место ДТП

В тему: В Николаевской области столкнулись две фуры.

Тэги: ДТП, авария, транспорт, регионы, Львовская область

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