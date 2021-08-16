В ДТП во Львовской области пострадали маленькие дети

Главное: Шесть человек пострадали в ДТП во Львовской области. Среди них – двое детей.

Детали: Кровавое ДТП произошло в минувшее воскресенье, 15 августа, в селе Селец (Львовская область). О нем сообщили в полиции.

Отмечается, что 57-летнйи водитель Volkswagen Passat не справился с управлением и вылетел в кювет.

Пострадали и были госпитализированы сам водитель, а также пятеро пассажиров машины: это дети четырех и семи лет, две женщины в возрасте 30 и 57 лет и 27-летний парень.

Уже открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

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