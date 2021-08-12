Мужчина хладнокровно убил собаку на глазах у игравшихся с ней детей

Главное: Прокуратура Харькова сообщила о подозрении по факту жестокого обращения с животными мужчине, который застрелил собаку на глазах у детей.

Детали: Следователи полиции под процессуальным руководством Немышлянской окружной прокуратуры Харькова сообщили о подозрении мужчине, застрелившему собаку на глазах у детей. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в конце мая 39-летний подозреваемый, проезжая на автомобиле, увидел 11-летнюю девушку и 13-летнего мальчика, которые играли с собакой.

Мужчина сказал детям, что тоже хочет поиграть с животным, достал из автомобиля пневматическую винтовку и застрелил собаку на глазах у несовершеннолетних.

Ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

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