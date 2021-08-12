Украина отправила в Литву гуманитарную помощь в виде 38 тонн колючей проволоки

Главное: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям отправила в Литву гуманитарную помощь в виде 38 тонн колючей проволоки.

Детали: Более 38 тонн гуманитарного груза отправились сегодня, 12 августа, из Украины в Литву. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, это первая партия гуманитарной помощи, которую Украина пообещала предоставить на прошлой неделе в соответствии с Указом президента Владимира Зеленского и распоряжением Кабинета Министров.

Помощь будет способствовать усилению охраны границ Литвы от нелегальных мигрантов.

Всего ожидается три партии помощи из Украины.

В тему: 28 июля 2021 года Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента о предоставлении гуманитарной помощи Литве для борьбы с наплывом нелегальных мигрантов с территории Беларуси.