КГГА запустила первую велосипедную зону ожидания и объяснила, как ею пользоваться

Главное: На улицах Киева внедряют левоповоротные велосипедные зоны ожидания. Благодаря им улучшается видимость велосипедистов во время поворотов налево, перестройки и маневров на перекрестке.

Детали: В Киеве на регулируемом перекрестке улиц Олеся Гончара и Ярославов Вал. появилась первая велосипедная зона ожидания. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя Александра Густелева, промаркированная зона с отнесенной вперед стоп-линией позволяет выполнять велосипедистам безопасный левый поворот на перекрестке.

«Зону ожидания организовали в рамках продолжения велосипедной полосы на улице Олеся Гончара от улицы Ярославов Вал до Большой Житомирской. Таким образом велосипедными полосами объединены площадь Победы, Львовска площадь, Золотые Ворота и улица Большая Житомирская. Вскоре такие же зоны ожидания для велосипедов будут обустроены на улицах Цитадельной, Бажова и Микитенко», — рассказал Густелев.

По его словам, для того, чтобы воспользоваться зоной ожидания, велосипедистам следует на красный сигнал светофора перестроиться с велосипедной полосы в зону ожидания перед автомобилями, обозначенной красной разметкой, и занять положение как можно левее.

На зеленый сигнал светофора необходимо совершить поворот налево, обязательно подав сигнал рукой о направлении маневра.

Автомобилистам на красный сигнал светофора нужно остановиться перед первой стоп-линией у знака и разметки «Стоп», а на зеленый сигнал дать возможность велосипедистам выполнить левый поворот, и продолжит движение, сохраняя безопасную дистанцию.

«Развитие велосипедной инфраструктуры — требование времени. Поэтому научиться всем взаимодействовать и уважать друг друга на дорогах — залог безопасности для каждого участника движения», — заключил Густелев.

В тему: В мае 2014 г советник главы Киевской облгосадминистрации Владимир Цыба в интервью «Фразе» указал на необходимость развития инфраструктуры Голосеевского. В частности, речь шла о создании беговых и велосипедных дорожек.