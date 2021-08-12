Требование оплаты за шезлонг на пляже в Одессе закончилось проломленным черепом

Главное: Пьяный турист проломил палкой череп прокатчику шезлонгов в Одессе, который потребовал оплаты. Теперь он может сесть на 8 лет.

Детали: На одном из одесских пляжей пьяный отдыхающий из Черкасской области захотел прилечь на платный шезлонг. Как сообщает Одесское управление полиции № 1, когда к нему подошел работник проката и потребовал оплату, мужчина устроил ссору, а потом пустил в ход кулаки и подручные средства.

В ходе потасовки злоумышленник ударил потерпевшего по голове деревянной палкой, сломав тому череп, после чего сбежал с пляжа. Но его быстро разыскали в городе.

37-летнему мужчине сообщили о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

В тему: В 2020 году среди наиболее опасных пляжей Украины Министерство здравоохранения выделило «Аркадию», «Дельфин», 13 и 16 станции Большого Фонтана в Одессе.