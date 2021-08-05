Коронавирус в мире «взял» страшную психологическую отметку

Главное: На сегодня коронавирусом в мире заболели более 200 миллионов человек. Скончались почти 4,3 миллиона людей.

Детали: Коронавирусом в мире на утро четверга, 5 августа, заболели уже 201 017 394 человек. Данные приводит университет Джонса Хопкинса.

Известно, что жертвами заразы стали уже 4 270 342 людей, а выздоровели 181 021 172 больных.

Также известно, что в мире сделали уже более четырех миллиардов прививок от коронавируса.

Печальными лидерами пандемии остаются США (36 176 471 заболевших и 631 299 погибших), Индия (31 812 114, 426 321), Бразилия (20 026 533, 559 715), Россия (6 356 784, 161 715) и Франция (6 207 416, 112 046).

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