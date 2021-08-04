Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Митрополит УПЦ рассказал, почему семью называют малой церковью

Митрополит УПЦ рассказал, почему семью называют малой церковью

Александра Кудрявцева
04.08.21 17:10
31
Митрополит УПЦ рассказал, почему семью называют малой церковью
Главное: Цель брака — сделать союз двух людей подобным союзу Христа и Церкви.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.
 
«Когда советские идеологи говорили о том, что семья — это „ячейка общества“, то они, конечно же, были по-своему правы. Но не нужно рассматривать семью только как часть социальной системы взаимоотношений. Смысл семейной жизни для христиан не в том, чтобы создавать базовые душевно — комфортные условия для процветания страны. И не только в том, чтобы в ее уюте росли нравственно здоровые и хорошо воспитанные дети. Главная задача брака — вести людей ко спасению», — сказал митрополит Лука.
 
Владыка отметил, что в семье каждый живет не ради себя, а ради другого, отдавая свои силы и время для жертвенного служения самым близким людям. Он привел слова апостол Павел в послании к Тимофею о том, что «кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного» (1 Тим. 5:8).
 
«Но как часто бывает так, что муж препятствует жене ходить в храм, или жена очень скептично, с иронией относится к тому, что ее муж стал приобщаться к вере. От этого нередко в семье возникают скандалы и взаимные обиды. Для них апостол Павел и пишет эти строки: „Если какой брат имеет жену неверующую, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?“», — пояснил архиерей.
 
Митрополит Лука напомнил, что Христос учит мужеству и стойкости в духовных испытаниях. «Нужно учиться что-то потерпеть, что-то простить, к чему-то снизойти по немощи ближнего, но если жить с любовью и смирением, то и неверующая сторона, увидев то, что вера изменяет мужа или жену в лучшую сторону, и сама начнет склоняться к вере», — считает он.
 
«Обратите внимание на слова апостола, где он говорит, что в браке неверующая сторона освящается верующей, и по этой причине их дети святы, а иначе были бы нечисты. Детей апостол называет святыми. Вот какую силу имеет вера лишь одного из супругов. А что тогда говорить, если и муж, и жена, и дети живут духовной жизнью. Такая семья есть малая церковь, и Бог почивает Своей благодатью над таким домом. Вот в этом и есть истинный смысл и цель брака — сделать союз двух людей подобным союзу Христа и Церкви», — подытожил владыка.
 
В тему: Митрополит УПЦ рассказал, какие таланты нужно развивать на протяжении всей жизни.

Тэги: семья, УПЦ, Митрополит Лука

Комментарии

Статьи

02.08.21 09:24

Хутор в центре Европы: апофеоз десубъектизации Украины

Автор: Александр Карпец

Дайджест

Как одиозный аферист Роман Гольдман вакцинировал украинскую элиту
04.08.21 12:29

Как одиозный аферист Роман Гольдман вакцинировал украинскую элиту

Автор: Руслан Якушев, «Антикор»

Выбор редакции
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
04.08.21 16:47

Кабмин уволил замминистра МВД Геращенко
04.08.21 16:21

В Киеве отморозок с ножом ограбил детей
04.08.21 15:31

Еще одна «бронза». Копилка сборной Украины на Олимпиаде стремительно наполняется
04.08.21 15:20

Епископ УПЦ считает, то в основе кризиса в мировом Православии лежит вопрос первенства во вселенской Церкви
04.08.21 15:13

В Киеве вспыхнул крупный пожар. Горят склады
04.08.21 15:03

Появилось видео, как горит самая крупная свалка покрышек в мире
04.08.21 14:55

В столице УПЦ проведет фестиваль православного кино «Покров»
04.08.21 14:44

«Слуга народа» принес Украине первое «золото» Олимпиады-2020
04.08.21 14:10

Украина взяла второе «серебро» на Олимпиаде-2020
04.08.21 14:04

Под Киевом построят базу для футбольных сборных Украины
04.08.21 16:47

Кабмин уволил замминистра МВД Геращенко
04.08.21 15:31

Еще одна «бронза». Копилка сборной Украины на Олимпиаде стремительно наполняется
04.08.21 15:13

В Киеве вспыхнул крупный пожар. Горят склады
04.08.21 14:44

«Слуга народа» принес Украине первое «золото» Олимпиады-2020
04.08.21 14:10

Украина взяла второе «серебро» на Олимпиаде-2020
04.08.21 11:03

Появилось видео, как в здание правительства ворвался мужчина с гранатой. Он уже сдался
04.08.21 10:38

В Минздраве рассказали, нужно ли делать тест на антитела после вакцинации
04.08.21 09:37

В Минобразования рассказали, будет ли дистанционка в учебных заведениях
04.08.21 09:10

В Минздраве детально объяснили, где и как получить международный сертификат о вакцинации
04.08.21 08:55

Коронавирус в Украине: 984 заболевших и 43 погибших
02.08.21 14:50

В столице задержали патрульного Александра Гавронского, - СМИ
30.07.21 16:59

В Турции словили на горячем одного из поджигателей лесов
30.07.21 16:40

Одиозный судья Чаус нашелся в одних трусах в глухом селе на Виннитчине
31.07.21 00:01

Лукашенко заявил, что готов позвать на помощь российские войска
31.07.21 01:07

Вышла бета-версия Windows 11
31.07.21 11:21

Студент из Африки нашел самый альтернативный источник электроэнергии
02.08.21 21:36

На Черкащине жена предложила мужу переплыть через реку. Ее тело ищут до сих пор
31.07.21 13:02

Британские ученые нашли спасение от глобального потепления в недрах Земли
29.07.21 11:01

Жан-Клод Ван Дамм случайно помог грабителям в центре Парижа
30.07.21 15:56

На секретном химзаводе в Ростовской области произошел мощный взрыв
Фото и Видео
В Киеве вспыхнул крупный пожар. Горят склады
В Киеве вспыхнул крупный пожар. Горят склады
В Киеве вспыхнул крупный пожар. Горят склады
В Киеве вспыхнул крупный пожар. Горят склады
Появилось видео, как горит самая крупная свалка покрышек в мире
Появилось видео, как горит самая крупная свалка покрышек в мире
На Львовщине наказали учительницу, которая грозилась отрезать пальцы ученику
На Львовщине наказали учительницу, которая грозилась отрезать пальцы ученику
Появилось видео, как в здание правительства ворвался мужчина с гранатой. Он уже сдался
Появилось видео, как в здание правительства ворвался мужчина с гранатой. Он уже сдался
В США стрельба у Пентагона. Здание заблокировано
В США стрельба у Пентагона. Здание заблокировано
Названы основные версии гибели белорусского активиста Шишова
Названы основные версии гибели белорусского активиста Шишова
Главную телебашню России атаковали молнии
Главную телебашню России атаковали молнии
В Харькове на ходу загорелся трамвай с пассажирами
В Харькове на ходу загорелся трамвай с пассажирами
В Запорожье сотрудница рынка плевала на овощи, пытаясь придать им «товарный вид»
В Запорожье сотрудница рынка плевала на овощи, пытаясь придать им «товарный вид»
В Николаевской области сильный ветер сорвал крышу здания суда
В Николаевской области сильный ветер сорвал крышу здания суда
fraza.com
Новости блогосферы
28.07.21 21:46

Половина жителей Украины согласны с тезисом Путина, что русские и украинцы - один народ
21.07.21 21:47

«Новое время» рассказало об огромном значении... нацистов, полицаев и погромщиков
09.07.21 09:57

В Америке началась гражданская война
27.06.21 18:06

Война как лекарство от помутнения рассудка...

Опрос

Что ждет Украину в ближайшем будущем?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.