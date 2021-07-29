Французская разведка предупреждала США об опасности из Уханя в 2017 году, – СМИ

Главное: Американские СМИ утверждают, что французская разведка предупреждала США о некой опасности, которая исходит от института вирусологии в Ухане, еще 2017 г. Как утверждается, Франция участвовала в создании этого учреждения и в том же году была отстранена от исследований.

Детали: Французская разведка в 2017 г предупреждала своих американских коллег об опасности, которая может исходить от Уханьского института вирусологии. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на американские СМИ, это может быть очередным подтверждением лабораторного происхождения коронавируса.

По данным Госдепартамента США, опасения были вызваны проблемами с биологической безопасностью в Уханьской лаборатории.

При этом представители ведомства не уточняют, что именно французская разведка нашла в Китае.

По данным издания, Париж помогал Пекину создать высокотехнологичную лабораторию для изучения вирусов в 2004 г. После этого Франция контролировала работу учреждения в контексте исследований, однако уже в 2017 г китайцы отстранили французов от проекта.

В тему: Западные СМИ начали открыто обвинять Китай в злонамеренном создании коронавируса SARS-CoV-2 в апреле 2020 г.

В мае 2021 года американские СМИ со ссылкой на доклад комитета палаты представителей Конгресса США, сообщили о существовании «серьезных косвенных доказательств» того, что первая вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в результате утечки из китайской исследовательской лаборатории.

Тогда же корпорация Facebook объявила о том, что больше не будет удалять сообщения об искусственном происхождении коронавируса SARS-CoV-2.