Подозреваемый в убийстве 6-летней девочки на Харьковщине оказался местным живодером

Главное: Подозреваемый в убийстве 6-летней Мирославы Третьяк на Харьковщине подросток сознался в содеянном. По данным соцсетей, ранее он был замечен за живодерством.

Детали: 13-летний подросток, которого подозревают в жестоком убийстве и изнасиловании шестилетней девочки под Харьковом, признался в преступлении. Как сообщает «Суспильне» со ссылкой на Старосалтовского поселкового голову Эдуарда Коновалова, ночью он видел парня и общался с его матерью.

«Она не верит, что сын это сделал, но он сам сказал это, что это он сделал. Ну, я не следователь», — заявил он, добавив, что подозреваемый жил с жертвой в одном доме, но на разных этажах, и дружили.

Коновалов также сообщил, что подросток на учете в полиции или соцслужбы не состоял.

Между тем, в соцсетях сообщают, что подозреваемым является местный житель Богдан Ф., который якобы три года назад жестоко убил во дворе троих щенков.

В тему: В ночь на 29 июля в поселке Старый Салтов Харьковской области нашли тело шестилетней Мирославы Третьяк, которая исчезла накануне. Полиция заподозрила в убийстве 13-летнего парня, который ушел с ней гулять.