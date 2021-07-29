Непогода основательно потрепала Украину: обесточены 120 населенных пунктов

Главное: Последствия непогоды ощутили на себе жители пяти областей. Обесточены 120 населенных пунктов.
Детали: В Украине бушевала непогода. О ее последствиях поведали в ГСЧС.
Были обесточены 120 населенных пунктов в пяти областях.
Сообщается, что из-за ливней и сильного ветра произошло срабатывание систем автоматической защиты ЛЭП.
Больше всего пострадала Львовская область, где без электричества остались 44 населенных пункта.
Также досталось Черновицкой (25), Житомирской (20), Ивано-Франковской (20) и Тернопольской (11) областям.
Сейчас к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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