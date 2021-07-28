УПЦ - единственная Церковь в Украине, которая ведет свою преемственность от святого Владимира - Митрополит Антоний

Главное: В Украине только одна Православная Церковь, которая ведет свою преемственность от святого равноапостольного князя Владимира — это Украинская Православная Церковь.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) сегодня на брифинге в Киево-Печерской лавре.

«Если смотреть объективно, то увидим, что в Украине только одна Православная Церковь, которая ведет свою преемственность от святого равноапостольного князя Владимира — это Украинская Православная Церковь. У нас была разная история и Церковь по-разному называлась, но именно УПЦ является наследницей Киевской Митрополии, которая появилась сразу после Крещения Киевской Руси. Теперь есть много структур, которые называются и православными, и христианскими, но исторически — это части нашей Церкви, которые в то или иное время откололись от своей Матери-Церкви», — рассказал митрополит Антоний.

На брифинге было представлено новое издание — «Украинская Православная Церковь — вехи истории».

«Символично, что накануне Дня Крещения Руси УПЦ издала книгу „Украинская Православная Церковь: вехи истории“. Это работа преподавателей Киевской духовной академии, которые впервые рассмотрели, насколько нам позволили источники, нашу историю, чтобы объективно взглянуть на преемственность церковных структур», — отметил управляющий делами УПЦ.

Владыка подчеркнул, что УПЦ — Церковь, которая сохраняет верность церковным канонам и Православной вере.

«И потому неправду говорят те, кто утверждает, что ПЦУ — 1033 года. Им еще нет и 30 лет. Есть только одна Церковь, которая имеет долгую славную историю — это Украинская Православная Церковь, которую сегодня возглавляет Блаженнейший Митрополит Онуфрий. Церковь, которая сохраняет верность церковным канонам, Православной вере. Мы видим, что сегодня есть разные попытки изменить ситуацию под разными трансформациями — идеологическими, политическими; создаются новые идеологии, создается новое видение самого Православия. Но большая часть Вселенского Православия настаивает на верности истории и канонам», — сказал митрополит Антоний.

В то же время владыка напомнил, что вчера более 350 тыс верующих УПЦ приняли участие в большом Крестном ходе в честь Дня Крещения Руси.

«Вчера мы были участниками Крестного хода, в котором приняли участие более 350 тыс верующих — людей разного возраста, разных убеждений — политических и социальных, различных направлений деятельности. С севера, с юга, с запада, с востока, из центра Украины. Все это показало, что УПЦ является Церковью всего украинского народа. И несмотря на все заявления и искусственные социологические исследования, мы видим, что украинский народ — с УПЦ, потому что это „плоть от плоти, кровь от крови“ нашего народа. Мы всех поздравляем с этим праздником, желаем, чтобы Господь и в будущем сохранял украинский народ в вере Православной. Это будет хорошим фундаментом для расцвета нашего государства», — подытожил митрополит Антоний.

На брифинге присутствовали представители Поместных Православных Церквей — Антиохийской, Сербской, Православной Церкви Чешских земель и Словакии.

«Нам очень радостно, что праздник Украинской Православной Церкви разделяют представители Поместных Православных Церквей. Думаю, что было бы и больше представителей, но все понимаем, что сейчас пандемия, и в разных странах ситуация складывается по-разному», — сказал митрополит Антоний.

Управляющий делами УПЦ поздравил всех присутствующих с праздником.

«Сегодня Церковь молитвенно чтит память святого равноапостольного князя Владимира, нашего Крестителя. Это и государственный праздник. Мы благодарим Бога, что в нашей истории была такая фигура, как великий князь Владимир, который взял на себя ответственность и открыл каждому из нас дорогу в Царство Божие», — добавил владыка.

В тему: С позицией многомиллионной паствы надо считаться, — митрополит Антоний рассказал, как в УПЦ будут реагировать на визит Варфоломея.