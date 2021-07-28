Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > УПЦ - единственная Церковь в Украине, которая ведет свою преемственность от святого Владимира - Митрополит Антоний

УПЦ - единственная Церковь в Украине, которая ведет свою преемственность от святого Владимира - Митрополит Антоний

Александра Кудрявцева
28.07.21 16:37
243
УПЦ - единственная Церковь в Украине, которая ведет свою преемственность от святого Владимира - Митрополит Антоний

Главное: В Украине только одна Православная Церковь, которая ведет свою преемственность от святого равноапостольного князя Владимира — это Украинская Православная Церковь.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) сегодня на брифинге в Киево-Печерской лавре.

«Если смотреть объективно, то увидим, что в Украине только одна Православная Церковь, которая ведет свою преемственность от святого равноапостольного князя Владимира — это Украинская Православная Церковь. У нас была разная история и Церковь по-разному называлась, но именно УПЦ является наследницей Киевской Митрополии, которая появилась сразу после Крещения Киевской Руси. Теперь есть много структур, которые называются и православными, и христианскими, но исторически — это части нашей Церкви, которые в то или иное время откололись от своей Матери-Церкви», — рассказал митрополит Антоний.

На брифинге было представлено новое издание — «Украинская Православная Церковь — вехи истории».

«Символично, что накануне Дня Крещения Руси УПЦ издала книгу „Украинская Православная Церковь: вехи истории“. Это работа преподавателей Киевской духовной академии, которые впервые рассмотрели, насколько нам позволили источники, нашу историю, чтобы объективно взглянуть на преемственность церковных структур», — отметил управляющий делами УПЦ.

Владыка подчеркнул, что УПЦ — Церковь, которая сохраняет верность церковным канонам и Православной вере.

«И потому неправду говорят те, кто утверждает, что ПЦУ — 1033 года. Им еще нет и 30 лет. Есть только одна Церковь, которая имеет долгую славную историю — это Украинская Православная Церковь, которую сегодня возглавляет Блаженнейший Митрополит Онуфрий. Церковь, которая сохраняет верность церковным канонам, Православной вере. Мы видим, что сегодня есть разные попытки изменить ситуацию под разными трансформациями — идеологическими, политическими; создаются новые идеологии, создается новое видение самого Православия. Но большая часть Вселенского Православия настаивает на верности истории и канонам», — сказал митрополит Антоний.

В то же время владыка напомнил, что вчера более 350 тыс верующих УПЦ приняли участие в большом Крестном ходе в честь Дня Крещения Руси.

«Вчера мы были участниками Крестного хода, в котором приняли участие более 350 тыс верующих — людей разного возраста, разных убеждений — политических и социальных, различных направлений деятельности. С севера, с юга, с запада, с востока, из центра Украины. Все это показало, что УПЦ является Церковью всего украинского народа. И несмотря на все заявления и искусственные социологические исследования, мы видим, что украинский народ — с УПЦ, потому что это „плоть от плоти, кровь от крови“ нашего народа. Мы всех поздравляем с этим праздником, желаем, чтобы Господь и в будущем сохранял украинский народ в вере Православной. Это будет хорошим фундаментом для расцвета нашего государства», — подытожил митрополит Антоний.

На брифинге присутствовали представители Поместных Православных Церквей — Антиохийской, Сербской, Православной Церкви Чешских земель и Словакии.

«Нам очень радостно, что праздник Украинской Православной Церкви разделяют представители Поместных Православных Церквей. Думаю, что было бы и больше представителей, но все понимаем, что сейчас пандемия, и в разных странах ситуация складывается по-разному», — сказал митрополит Антоний.

Управляющий делами УПЦ поздравил всех присутствующих с праздником.

«Сегодня Церковь молитвенно чтит память святого равноапостольного князя Владимира, нашего Крестителя. Это и государственный праздник. Мы благодарим Бога, что в нашей истории была такая фигура, как великий князь Владимир, который взял на себя ответственность и открыл каждому из нас дорогу в Царство Божие», — добавил владыка.

В тему: С позицией многомиллионной паствы надо считаться, — митрополит Антоний рассказал, как в УПЦ будут реагировать на визит Варфоломея.

 
Тэги: День крещения Руси, Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

28.07.21 09:08

5 лучших фильмов из Гонконга

Автор: Анастасия Лях

Дайджест

Блокировка перевода денег банками: что это значит и что важно знать
28.07.21 17:28

Блокировка перевода денег банками: что это значит и что важно знать

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
«Динамо» на старте
«Динамо» на старте
«Динамо» на старте
«Динамо» на старте
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
28.07.21 17:10

433 украинских и 22 зарубежных журналиста освещали Крестный ход УПЦ
28.07.21 16:57

Вслед за главнокомандующим ВСУ свой пост покинет его жена
28.07.21 16:31

Минздрав рассказал, как будут работать школы в новом учебном году
28.07.21 15:58

На Чернобыльской АЭС сообщили о возможном минировании
28.07.21 15:46

Опубликовано видео эпичного извержения вулкана Синабунг в Индонезии
28.07.21 15:36

Украина предоставит Литве гуманитарную помощь в виде колючей проволоки
28.07.21 14:57

Стало известно, сколько будет стоить электричество для населения с 1 августа
28.07.21 14:42

Появилось видео с места крушения самолета на Прикарпатье
28.07.21 14:41

В НБУ рассказали о новой опасной форме мошенничества с системой BankID
28.07.21 14:06

Будущий альбом самой популярной певицы мира установил уникальный рекорд
28.07.21 15:58

На Чернобыльской АЭС сообщили о возможном минировании
28.07.21 14:57

Стало известно, сколько будет стоить электричество для населения с 1 августа
28.07.21 12:59

Зеленский намекнул на родство украинцев и россиян
28.07.21 10:27

Коронавирус в Украине: 717 заболевших и пятнадцать погибших
28.07.21 09:56

В Киеве официально зафиксирована первая смерть от дельта-варианта коронавируса
28.07.21 09:41

Стали известны причины увольнения Хомчака с должности главнокомандующего ВСУ
27.07.21 19:00

Главные новости за 27 июля 2021 года
27.07.21 15:59

Украинец поставил олимпийский рекорд в плавании
27.07.21 13:57

По заветам Путина: российский депутат призвал к открытой войне с Украиной
27.07.21 10:43

Стало известно, какие дороги в Украине будут платными
27.07.21 10:43

Стало известно, какие дороги в Украине будут платными
26.07.21 15:38

Украинских чиновников подловили на поголовной лжи в декларациях о доходах
22.07.21 09:09

Человечество ждет коллапс. Ученые дали прогноз
24.07.21 15:15

В Одессе УПЦ открыла приют для жертв домашнего насилия
23.07.21 19:19

В Украине задержали гигантскую партию иранского героина
23.07.21 20:38

Центры массовой вакцинации открылись еще в 4 городах Киевской области
24.07.21 14:49

Выявлена очередная мутация коронавируса
23.07.21 19:19

Под Киевом масштабно отпразднуют День Крещения Руси
23.07.21 18:59

Главные новости за 23 июля 2021 года
24.07.21 14:45

Митрополит УПЦ рассказал, почему важно благодарить Бога
Фото и Видео
Опубликовано видео эпичного извержения вулкана Синабунг в Индонезии
Опубликовано видео эпичного извержения вулкана Синабунг в Индонезии
Опубликовано видео эпичного извержения вулкана Синабунг в Индонезии
Опубликовано видео эпичного извержения вулкана Синабунг в Индонезии
Появилось видео с места крушения самолета на Прикарпатье
Появилось видео с места крушения самолета на Прикарпатье
В Харькове умерла легендарная слониха Тэнди
В Харькове умерла легендарная слониха Тэнди
В центре Николаева со стрельбой подрались подростки
В центре Николаева со стрельбой подрались подростки
В Киеве официально зафиксирована первая смерть от дельта-варианта коронавируса
В Киеве официально зафиксирована первая смерть от дельта-варианта коронавируса
В Италии выпал гигантский град
В Италии выпал гигантский град
Следователи обнаружили на киевской таможне 30 тонн контрабандных товаров
Следователи обнаружили на киевской таможне 30 тонн контрабандных товаров
Появилось видео, как в России пенсионерка поймала выпавшего из окна ребенка
Появилось видео, как в России пенсионерка поймала выпавшего из окна ребенка
В Одессе трамвай отрезал ногу коммунальщику, косившему траву
В Одессе трамвай отрезал ногу коммунальщику, косившему траву
Белка парализовала работу супермаркета в Харькове
Белка парализовала работу супермаркета в Харькове
fraza.com
Новости блогосферы
21.07.21 21:47

«Новое время» рассказало об огромном значении... нацистов, полицаев и погромщиков
09.07.21 09:57

В Америке началась гражданская война
27.06.21 18:06

Война как лекарство от помутнения рассудка...
01.06.21 20:33

Зачем власть преследует русскоязычных граждан Украины?

Опрос

Что ждет Украину в ближайшем будущем?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.