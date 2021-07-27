Укргидрометцентр объявил первый уровень опасности на большей части территории Украины

Главное: Завтра в западных и северных областях Украины, а также в Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях объявлен желтый уровень опасности.

Детали: 28 июля в западных, северных, Винницкой, Черкасской, днем и в Полтавской и Кировоградской областях кратковременные дожди грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Как сообщает пресс-служба украинского Укргидрометцентра, объявлен первый (желтый) уровень опасности.

На остальной территории без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с.

Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 22°; днем 27-32°, в южной и восточной части до 35°; в Карпатах ночью 10-15°, днем 21-26°.

В Киевской области пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 15-20°, днем 26-31°.

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