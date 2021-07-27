Главные новости за 27 июля 2021 года

- Коронавирусом в Украине заболели 681 человек. Умерли 27 людей.

- В Украине планируется построить шесть автомобильных дорог в сотрудничестве с частными инвесторами. Максимальная стоимость пользования ими будет зависеть от транспортного средства и достигать 0,133 евро за 1 километр.

- В выходные Украину накроет жара. Ожидаются грозы.

- В ЕС продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Уже привили 57% взрослого населения.

- В ЕС ухудшается ситуация с одиночеством людей. Говорят о настоящей пандемии.

- Назван признак развития деменции. Это плохой слух.