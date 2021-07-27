На Львовщине за день змеи уложили на больничную койку двоих детей

Главное: На Львовщине в результате укуса змеи госпитализировали двух детей. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Детали: 26 июля во Львовской области из-за укусов змей госпитализировали двух детей. Как сообщает пресс-служба местного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, жительница с. Верхняя Яблоновка 2011 года рождения попала в реанимацию с диагнозом укус змеи в голеностопной сустав левой ноги.

Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести

Вечером того же дня к спасателям поступило сообщение, что в приемное отделение Яворовской центральной районной больницы поступил житель с. Рогизно Яворовского района, 2005 года рождения с диагнозом — укус змеи пальца правой стопы. Его состояние также оценивается как средней тяжести.

Спасатели просят жителей области быть осторожными и внимательными отправляясь в лес или на природу и при встрече с пресмыкающимися не паниковать, не приближаться и не делать резких движений, а просто спокойно отойти.

«Отправляясь в лес лучше надевать высокую, плотную обувь, которую змея не прокусит», — добавили в ГСЧС.

Отметим, что у змей плохое зрение и слух, но своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10-15 м.

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