Как оказалось, ЕС накрывает еще одна пандемия

Главное: В ЕС ухудшается ситуация с одиночеством людей. Говорят о настоящей пандемии.

Детали: В ЕС началась пандемии одиночества. Об этом в своем докладе сообщает Европейский Объединенный исследовательский центр.

Отмечается, что на фоне коронавируса число людей, которые чувствуют себя одинокими, удвоилось во всех возрастных группах.

Информируется, что каждый четвертый житель стран региона чувствует себя одиноким.

При этом, если сравнивать с тем, что было еще пять лет назад, то уровень одиночества среди людей в возрасте 18-35 лет вообще вырос в четыре раза.

Подчеркивается также, что «одиночество одинаково остро переживают как жители городов, так и сельской местности».

В отчете сказано, что до пандемии коронавируса «Северная Европа отличалась самым низким (6%) уровнем одиночества, то сегодня все регионы ЕС демонстрируют почти равный уровень – 22%-26%».

Также сообщается, что у жителей ЕС на 20-30% снизились положительные ощущения (чувство бодрости, спокойствия, активности, любопытства, заинтересованности) и увеличились отрицательные эмоции, в том числе напряжение и подавленность.

Эксперты говорят: «Пандемия коронавируса выдвинула на первый план такие проблемы, как одиночество и социальная изоляция».

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