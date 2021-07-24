Украина завоевала первую медаль на Олимпиаде-2020

Главное: Украинская дзюдоистка Дарья Билодид завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио. В схватке за третье место она одолела спортсменку из Израиля Ширу Ришони.

Детали: 20-летняя украинская дзюдоистка Дарья Билодид победила Ширу Ришони (Израиль) в схватке за третье место Олимпийских игр в Токио.

На протяжении всей встречи Билодид была более активной и пыталась провести прием. Победу украинке принесло удержание, за которое спортсменка получила иппон.

Таким образом, Дарья Билодид стала первой медалисткой сборной Украины на Олимпиаде в Токио.

Всего на Олимпиаде Дарья провела четыре встречи, на ее счету три победы и одно поражение в полуфинале. Это первая олимпийская медаль в карьере 20-летней дзюдоистки.

А олимпийской чемпионкой неожиданно стала представительница Косово Дистриа Красничи, которая в финале одолела Фуну Тонаки из Японии.

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