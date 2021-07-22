Митрополит Климент обсудил с представителями ОБСЕ религиозную ситуацию в Черниговской области

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В центре Киева произошла массовая драка с участием иностранцев

Мощный ливень затопил Мариуполь. Люди остались без света

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Мощный ливень затопил Мариуполь. Люди остались без света

22.07.21 13:33

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После аварии под Ровно на всех химически опасных объектах проведут внеплановые проверки

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На центральной станции метро в Киеве произошла драка с применением слезоточивого газа

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Коронавирус в Украине: 726 заболевших и 21 погибший

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Человечество ждет коллапс. Ученые дали прогноз

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