Большая вода на Прикарпатье размыла дороги

Главное: На Прикарпатье реки выходят из берегов. Размыло дороги.

Детали: Дожди на Прикарпатье привели к ЧП. О случившемся рассказали в Ивано-Франковской ОГА.

Местные спасатели говорят, что в селе Нижний Струтинь вышла из берегов река Чечва. В результате на участке в сто метров были размыты берег и дорога. Теперь тут парализовано движение транспорта – двадцать семь дворов (это семь десятков жителей) оказались «отрезанными» от других населенных пунктов.

Информируется также: «Река Сивка затопила временный автомобильный переезд длиной восемь метров, соединяющий два села – Сивка-Войниловская и Мошковцы, в котором проживает 145 человек. Основной мост был разрушен во время наводнения в 2008 году».

Кроме этого в поселке Перегинское река Радова размыла грунтовую дорогу и оставила без транспортного сообщения пять дворохозяйств, в которых проживает три десятка людей.

Сообщается, что река Болоховка в селе Верхняя подтопила автодорогу Верхняя-Станькова-Долгий Войнилов протяженностью пятьдесят метров и шесть домохозяйств.

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