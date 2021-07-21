Эксперт: Ряд армянских оппозиционных сил переоценили свои медийные возможности

Решение взять депутатские мандаты, более верный шаг чем обращение в Конституционный Суд. Об этом в интервью «Фразе» украинский политический обозреватель Марат Акопян, комментируя решение двух армянских оппозиционных блоков.

По его мнению, ряд оппозиционных сил переоценили свои медийные возможности.

«У оппозиции крайне мало рычагов быть услышанными для избирателей, а прошедшие в Парламент силы могут в разы лучше демонстрировать свои взгляды и позиции. По сути, трибуна парламента и освещение парламентской деятельности сейчас единственно возможная платформа представить гражданам Армении свое превосходство и разницу подходов с властями.

Перед выборами у многих оппозиционных сил была иллюзия и переоценка своих медийных возможностей, к примеру блок Ширинян-Бабаджанян понадеялись на аудиторию одного медийного ресурса и ряд гостевых интервью. Как показала практика, в Армении уже один отдельно взятый медийный ресурс не способен повлиять на настроения избирателей, и все, кто надеялся на собственные медийные ресурсы с треском провалил избирательную кампанию.

Также значимую роль сыграла эмоциональная составляющая, армянская оппозиция не смогла стать простой и понятной для большинства избирателей. Имея ряд опытнейших политиков в своих рядах, многие силы, даже те, кто оказался в парламенте, не смогли доступно передать свои программы», — отметил Акопян.

Эксперт считает, что в парламенте будет достаточно интересная картина, молодые и амбициозные представители правящей партии будут противостоят оппонентам с большим политическим опытом и лучше ориентирующимися в сложных ситуациях, это по его словам в большей мере касается депутатов блока «Честь имею».

Напомним, как стало известно, оспорившие итоги выборов политические силы, после решения Конституционного суда, все же решили взять депутатские мандаты.