Стало известно, как вылечить гастрит без лекарств

Главное: Гастрит можно вылечить без лекарств. Для этого нужно правильно питаться.

Детали: Российский нутрициолог Яна Фрай поведала, как вылечить гастрит без лекарств. Ее цитируют местные СМИ.

Эксперт говорит: «Человек по природе своей не хищник, поэтому наш желудочно-кишечный тракт не приспособлен для переваривания обильной мясной пищи. У нас слишком длинные кишечники и не такая высокая кислотность желудочного сока, как у настоящих хищников».

Она добавила: «Недопереваренные белки начинают разлагаться путем гниения, выделяют токсины и повреждают стенки ЖКТ».

По ее словам, исследования показывают взаимосвязь между употреблением красного мяса и раком кишечника.

Специалист напомнила: «Причинами возникновения гастрита также могут быть регулярное употребление жареной и жирной пищи, дефицит витаминов А и B9, а также стресс, курение, алкоголь и дурная привычка занимать горизонтальное положение после еды».

В тему: Обнародован список пяти полезных свойств граната.