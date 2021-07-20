На Виннитчине сторонники ПЦУ пытались захватить храм УПЦ

20.07.21 11:00

В Киеве произошел трамвайный коллапс

20.07.21 10:53

У Олимпийских игр впервые в истории изменился девиз

20.07.21 10:52

На Полтавщине волонтеры УПЦ передали помощь детям-пациентам психиатрической больницы

20.07.21 10:40

Олимпиада-2020: число заболевших COVID резко возросло

20.07.21 10:38

Спасатели говорят о рекордной смертности на воде

20.07.21 10:09

В Украине начинается очередной этап вакцинации от коронавируса

20.07.21 09:41

В Минздраве рапортовали об увеличении количества новых случаев коронавируса в Украине

20.07.21 09:29

Погода в Украине на выходные: будет не жарко

20.07.21 09:22

Украина, Грузия и Молдова могут подать заявки на вступление в ЕС

20.07.21 09:19

Коронавирус в Украине: заболели 598 людей, умерли 25 человек