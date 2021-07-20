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Новости > Олимпиада-2020: число заболевших COVID резко возросло

Олимпиада-2020: число заболевших COVID резко возросло

Александр Панько
20.07.21 10:40
152
Олимпиада-2020: число заболевших COVID резко возросло

Главное: В Токио стремительно растет число новых случаев коронавирусной инфекции среди работников и участников Олимпийских игр. Всего, начиная с 1 июля, коронавирусом заболели уже 60 человек.

Детали: В Токио, накануне Олимпийских игр, в очередной раз выявили случаи коронавируса среди работников и участников соревнований. Об этом сообщает Inside The Games.

Сейчас известно, что заболевание обнаружили у чешского пляжного волейболиста Одржея Перушича, в связи с чем спортсмену придется пропустить матч, который запланирован на 26 июля. Возможна вероятность того, что мужчину могут снять с Олимпийских игр — 2020, впрочем, комитет Чехии сейчас работает над тем, чтобы игру Перушича перенесли.

«Пока не вижу в этом конца света и точно не воспринимаю это как трагедию только потому, что для меня лично было гораздо важнее просто квалифицироваться на Олимпиаду и доказать себе, что я это могу», — отметил волейболист.

Также сообщается о заболевшей американской гимнастке, имя которой пока не разглашается.

Отметим, что южноафриканские футболисты Табисо Моньяне и Камохело Махлаци были первыми спортсменами Токио-2020, у которых был обнаружен COVID-19, в результате чего вся команда была вынуждена самоизолироваться.

Всего, начиная с 1 июля, COVID заболело 60 человек.

В тему: Медали на Олимпиаду в Токио изготовили из очень необычного материала.

Тэги: здоровье, мир, Олимпийские игры, Токио, Олимпиада, спорт, коронавирус

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