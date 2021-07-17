Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Митрополит Онуфрий рассказал о помощи людям святителя Николая

Митрополит Онуфрий рассказал о помощи людям святителя Николая

Александра Кудрявцева
17.07.21 14:35
319
Митрополит Онуфрий рассказал о помощи людям святителя Николая
Главное: Тем, кто верит в Бога, он помогает укрепить веру; тем, кто имеет неправильную веру, он помогает получить правильную веру, а тем, кто не имеет, уверовать в Бога.
 
Детали: Как сообщает УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Митрополит Онуфрий сказал в выпуске «Слово Предстоятеля» на телеканале «Интер». Блаженнейший рассказал, что один миссионер, который служил на Чукотском полуострове, заметил удивительное почитание святителя Николая. «Ему приходилось общаться с местными жителями Чукотки, а они были язычниками. Однажды он увидел у них уголок со статуэтками идолов, а среди них - икону святиля Николая. Миссионер очень удивился и спросил, знают ли они, кто это изображен на иконе. А они ответили: «Знаем, это - святой Николай, он нам помогает. Когда беда на море или какое-то другое бедствие, мы к нему обращаемся, он нам помогает»», - добавил владыка. Митрополит Онуфрий вспомнил о чуде помощи святителя Николая, которое произошло около 50 лет назад. Как рассказал архипастырь, в церковь пришел очень взволнованный мужчина и сказал, что хочет срочно креститься. «Священник сказал ему, что для того, чтобы креститься, надо знать основы веры христианской. «Ты это знаешь?» - «Нет, я потом выучу, крестя меня сегодня». - «Но почему ты так торопишься? Что случилось?». Этот чоловек рассказал такую ​​историю. Как оказалось, мужчина работал монтажником и упал с высокой вышки. Но когда летел, то зацепился за стержень одеждой и на мгновение повис. Слышит, что одежда под весом тела начинает рваться, а значит - он полетит вниз, и там его ждет смерть. Что было в душе человека, неизвестно. Но тут появился светлый муж и спас от смерти», - продолжил рассказывать владыка. «На время человек забыл об этом удивительном спасении. Но когда ему уже надо было возвращаться из командировки домой, вспомнил, что он не крещен. Поэтому и пошел срочно в храм креститься, потому что в его городе церкви не было. Священник сказал мужу: «Откуда ты знаешь, что это святой был?» - «Он со мной разговаривал». Тогда священник повел его к иконам. Когда мужчина увидел икону святителя Николая, сказал: «Этот святой меня спас от смерти». Священник окрестил его, и этот человек радостный поехал в свой дом. Такое чудо создал святиль Николай в наше время», - завершил историю Предстоятель. Митрополит Онуфрий пожелал всем христианам жить согласно Православной веры, которую приняли в Крещении, и своей жизнью творить волю Божию. А тем, кто еще не крестился, пожелал принять Таинство Крещения и жить по заповедям. «Не ждите, пока будете падать с вышки - надо креститься сегодня. Потому что для того человека, который принимает крещение во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, открываются двери рая - того места, ради которого Господь создал человека и где человек находит и мир, и покой, и блаженство», - подытожил он. В тему: Митрополит Онуфрий рассказал, как Господь хранит каждого человека.">Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Митрополит Онуфрий сказал в выпуске «Слово Предстоятеля» на телеканале «Интер».
 
Блаженнейший рассказал, что один миссионер, который служил на Чукотском полуострове, заметил удивительное почитание святителя Николая. «Ему приходилось общаться с местными жителями Чукотки, а они были язычниками. Однажды он увидел у них уголок со статуэтками идолов, а среди них - икону святителя Николая. Миссионер очень удивился и спросил, знают ли они, кто это изображен на иконе. А они ответили: «Знаем, это - святой Николай, он нам помогает. Когда беда на море или какое-то другое бедствие, мы к нему обращаемся, он нам помогает»», - добавил владыка.
 
Митрополит Онуфрий вспомнил о чуде помощи святителя Николая, которое произошло около 50 лет назад.
 
 
Как рассказал архипастырь, в церковь пришел очень взволнованный мужчина и сказал, что хочет срочно креститься. «Священник сказал ему, что для того, чтобы креститься, надо знать основы веры христианской. «Ты это знаешь?» - «Нет, я потом выучу, крестя меня сегодня». - «Но почему ты так торопишься? Что случилось?». Этот чоловек рассказал такую ​​историю. Как оказалось, мужчина работал монтажником и упал с высокой вышки. Но когда летел, то зацепился за стержень одеждой и на мгновение повис. Слышит, что одежда под весом тела начинает рваться, а значит - он полетит вниз, и там его ждет смерть. Что было в душе человека, неизвестно. Но тут появился светлый муж и спас от смерти», - продолжил рассказывать владыка.
 
«На время человек забыл об этом удивительном спасении. Но когда ему уже надо было возвращаться из командировки домой, вспомнил, что он не крещен. Поэтому и пошел срочно в храм креститься, потому что в его городе церкви не было. Священник сказал мужу: «Откуда ты знаешь, что это святой был?» - «Он со мной разговаривал». Тогда священник повел его к иконам. Когда мужчина увидел икону святителя Николая, сказал: «Этот святой меня спас от смерти». Священник окрестил его, и этот человек радостный поехал в свой дом. Такое чудо создал святитель Николай в наше время», - завершил историю Предстоятель.
 
Митрополит Онуфрий пожелал всем христианам жить согласно Православной веры, которую приняли в Крещении, и своей жизнью творить волю Божию. А тем, кто еще не крестился, пожелал принять Таинство Крещения и жить по заповедям. «Не ждите, пока будете падать с вышки - надо креститься сегодня. Потому что для того человека, который принимает крещение во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, открываются двери рая - того места, ради которого Господь создал человека и где человек находит и мир, и покой, и блаженство», - подытожил он.
 
В тему: Митрополит Онуфрий рассказал, как Господь хранит каждого человека.
 

Тэги: УПЦ, святой Николай, Митрополит Онуфрий

Комментарии

Статьи

17.07.21 12:10

ТОП-5 лучших австрийских фильмов

Автор: Анастасия Лях

Дайджест

Макс Вегнер: знает ли немецкий посол Анка Фельдгузен биографию афериста Максима Самова?
15.07.21 15:45

Макс Вегнер: знает ли немецкий посол Анка Фельдгузен биографию афериста Максима Самова?

Автор: «Антикоррупционная правда»

Выбор редакции
Макс Вегнер: знает ли немецкий посол Анка Фельдгузен биографию афериста Максима Самова?
Макс Вегнер: знает ли немецкий посол Анка Фельдгузен биографию афериста Максима Самова?
Макс Вегнер: знает ли немецкий посол Анка Фельдгузен биографию афериста Максима Самова?
Макс Вегнер: знает ли немецкий посол Анка Фельдгузен биографию афериста Максима Самова?
Вова Морда (Владимир Дидух) и Галицкая таможня: схемы и действующие лица
Вова Морда (Владимир Дидух) и Галицкая таможня: схемы и действующие лица
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
17.07.21 15:35

В Киеве ко дню святой преподобномученицы Елизаветы Федоровны УПЦ проведет концерт
17.07.21 14:46

В США создали одежду, устойчивую к укусам комаров
17.07.21 14:45

В Ровенской области перевернулся автобус, ехавший на Польшу – немало пострадавших
17.07.21 14:37

Появилось видео с места крушения вертолета под Николаевом
17.07.21 14:27

Из-за жуткой жары в Киеве закрыли все пляжи
17.07.21 14:19

Малолетний водитель устроил смертельное ДТП во Львовской области
17.07.21 13:00

Митрополит Антоний рассказал, почему толпа плохой советчик
17.07.21 12:10

На Буковине ко дню памяти Царской семьи верующие УПЦ прошли 25 км крестным ходом
17.07.21 11:26

Британские ученые подсчитали количество симптомов, которые может иметь коронавирус
16.07.21 21:09

На Закарпатье молния сожгла целый отель
17.07.21 14:37

Появилось видео с места крушения вертолета под Николаевом
17.07.21 11:26

Британские ученые подсчитали количество симптомов, которые может иметь коронавирус
16.07.21 19:00

Главные новости за 16 июля 2021 года
16.07.21 16:58

В Минздраве рассказали, можно ли пить алкоголь после прививки от коронавируса
16.07.21 16:27

Киев и область в ближайшие часы накроют грозы
16.07.21 14:59

В Украине хотят вакцинировать от коронавируса прямо в аптеках
16.07.21 14:28

Шмыгаль анонсировал крупную поставку вакцины Moderna
16.07.21 13:57

Стало известно, какие европейские страны признали украинский COVID-сертификат
16.07.21 13:06

Въезд грузовиков в Киев снова запрещен
16.07.21 12:40

Верховная Рада назначила нового главу МВД. Тот уже рассказал, что будет делать
12.07.21 16:07

Украинцев «порадуют» новыми тарифами на электроэнергию
12.07.21 00:01

Ученые поведали о последствиях для людей, переболевших коронавирусом
10.07.21 18:30

Митрополит Антоний заявил, что соцопросы в поддержку визита патриарха Варфоломея в Украину – грубая манипуляция
13.07.21 16:53

Сегодня «слуги» могут обсудить отставку Авакова
10.07.21 18:15

Митрополит Онуфрий рассказал, как Господь хранит каждого человека
15.07.21 15:15

ВРУ освободила от налогов ввоз электрокаров в Украину
12.07.21 01:20

Далай-лама сделал важное заявление по поводу борьбы с коронавирусом
14.07.21 00:01

Ученые сумели подавить размножение коронавируса
16.07.21 20:05

На аукционе в Японии виноград продали за сумасшедшие деньги
10.07.21 19:25

Украинские и грузинские ученые совместно будут изучать историческое наследие Афона
Фото и Видео
Появилось видео с места крушения вертолета под Николаевом
Появилось видео с места крушения вертолета под Николаевом
Появилось видео с места крушения вертолета под Николаевом
Появилось видео с места крушения вертолета под Николаевом
На Закарпатье молния сожгла целый отель
На Закарпатье молния сожгла целый отель
Стихия в Германии унесла уже около сотни жизней
Стихия в Германии унесла уже около сотни жизней
Верховная Рада назначила нового главу МВД. Тот уже рассказал, что будет делать
Верховная Рада назначила нового главу МВД. Тот уже рассказал, что будет делать
Опубликовано видео небольшой драки в Верховной Раде
Опубликовано видео небольшой драки в Верховной Раде
Появилось видео пожара на мусорном полигоне в Крыму
Появилось видео пожара на мусорном полигоне в Крыму
Киевлянам показали свежее видео строительства метро на Виноградарь
Киевлянам показали свежее видео строительства метро на Виноградарь
В Сумах вводят комендантский час для детей до 16 лет
В Сумах вводят комендантский час для детей до 16 лет
Известная украинская телеведущая попала в ДТП в Киеве
Известная украинская телеведущая попала в ДТП в Киеве
Аномальные дожди в Германии: без вести пропали десятки людей
Аномальные дожди в Германии: без вести пропали десятки людей
fraza.com
Новости блогосферы
09.07.21 09:57

В Америке началась гражданская война
27.06.21 18:06

Война как лекарство от помутнения рассудка...
01.06.21 20:33

Зачем власть преследует русскоязычных граждан Украины?
31.05.21 19:59

Тюрьма за цветы и свобода за убийство: правосудие по-украински

Опрос

Что ждет Украину в ближайшем будущем?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.