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Новости > Астрономы нашли еще один признак возможной жизни на Энцеладе

Астрономы нашли еще один признак возможной жизни на Энцеладе

Александр Панько
10.07.21 11:29
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Астрономы нашли еще один признак возможной жизни на Энцеладе

Главное: Международная группа ученых обнаружила загадочный источник метана, который, вероятно, скрывается в океане под ледяной корой Энцелада. Этим источником могут быть живые организмы.

Детали: Космический аппарат Cassini, пролетая сквозь гигантский водяной шлейф, который извергается с поверхности спутника Сатурна Энцелада, обнаружил относительно высокую концентрацию определенных молекул, соответствующих гидротермальной активности на дне океанов Земли. Как сообщает Lenta.ru, речь, в частности, идет о дигидрогене, метане и углекислом газе. При этом концентрация метана оказалась неожиданно высокой.

Астрономы из Университета Аризоны (США) и Университета Paris Sciences et Lettres (Франция) построили математические модели для расчета вероятности различных процессов, включая биологический метаногенез, которые могли бы объяснить аномалию. Эти модели сочетают в себе геохимию гидротермальных процессов и микробную экологию. Оказалось, что наблюдаемая картина согласуется либо с деятельностью живых организмов, либо с химическими процессами, которые не происходят на Земле.

Сначала исследователи оценили, какое количество дигидрогена на Энцеладе должно соответствовать наблюдениям зонда, и может ли это количество поддерживать существование популяции гидрогенотрофных микроорганизмов-метаногенов, аналогичных земным. Также ученые проверили, может ли данный набор химических условий, таких как концентрация дигидрогена в гидротермальном потоке и температура, обеспечить подходящую среду для роста популяции этих микробов.

Оказалось, что гипотеза об исключительно небиологическом происхождении метана не может объяснить наблюдаемую концентрацию. Таким образом, версию о присутствии жизни на Энцеладе нельзя исключать как маловероятную.

Однако возожно и то, что метан образуется в результате химического разложения первичного органического вещества, которое может присутствовать в ядре Энцелада и частично превращаться в дигидроген, метан и углекислый газ через гидротермальный процесс.

Эта гипотеза может подтвердиться, если окажется, что спутник Сатурна образовался в результате аккреции богатого органическими веществами материала, из которого состоят кометы.

В тему: В апреле 2017 года межпланетная станция Cassini обнаружила, что водяные струи, извергаемые из недр Энцелада, содержат до 1,4 процента молекулярного водорода и до 0,8 процента углекислого газа. Эти соединения являются критически важными для биосинтеза метана микроорганизмами и показывают, что в подповерхностном океане спутника Сатурна присутствуют гидротермальные источники. На Земле подобные процессы поддерживают существование в глубинах океанов экосистем анаэробных архей — примитивных микробов, получающих энергию без доступа кислорода.

Тэги: США, ученые, Сатурн, космос, наука, Франция, астрономия, исследование, метан, Энцелад

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