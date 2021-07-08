Митрополит УПЦ объяснил, без чего не сможет существовать христианский брак

Главное: Главными особенностями православного брака являются взаимная любовь, добровольное самопожертвование друг для друга и отсутствие эгоизма.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал руководитель Синодального отдела Украинской Православной Церкви по делам семьи митрополит Пантелеимон.

«Христианский брак не сможет быть, главным образом, без цели его существования. А именно: создания домашней церкви, в которой будет жить любовь к Богу, ближнему и любовь между собой. В такой семье должна правильно быть установлена иерархия, где во главе стоит Христос, далее — муж, жена и дети», — объяснил митрополит Пантелеимон.

Владыка подчеркнул, что для христиан брак не просто «юридический договор, средство продолжения рода и удовлетворения временных природных потребностей, но, по слову святителя Иоанна Златоуста, „таинство любви“, вечное единение супругов друг с другом во Христе».

«Молодой человек или девушка должны с умом и рассудительностью подходить к выбору будущего избранника или избранницы, обращая внимание на духовную сторону человека и его воспитание. После бракосочетания они должны всеми силами стараться в чистоте и святости хранить этот священный союз, пресекая свою гордость. Разрушают семейные отношения: прелюбодеяние, эгоизм и желание доказать собственное первенство», — отметил глава Семейного отдела УПЦ.

Владыка привел пример святых Петра и Февронии, жизнь которых более восьми веков служит примером должного отношения супругов к церковному браку и друг к другу.

«Одинаковых семей не бывает. Создавая свою семью, мы можем лишь ставить себе в пример высокие добродетели этих святых людей, стараясь во всем угождать Богу. В идеале создавать семью лучше еще до бракосочетания, делая свой выбор с рассудительностью и мудростью. Живя в браке, нужно отсекать от себя гордость и себялюбие и всегда быть взаимной опорой. В день памяти святых благоверных Петра и Февронии я желаю каждому последовать примеру этой удивительной семьи, мира и согласия в каждый дом. Поддерживайте друг друга, ведь трудности в семье делятся пополам, а радости приумножаются вдвое», — пожелал митрополит Пантелеимон.

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