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Новости > Украина и Литва могут провести совместный чемпионат Европы по баскетболу

Украина и Литва могут провести совместный чемпионат Европы по баскетболу

Агата Кловская
07.07.21 12:23
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Украина и Литва могут провести совместный чемпионат Европы по баскетболу

Главное: Чемпионат Европы по баскетболу может пройти в Украине и Литве. Идею выдвинул Владимир Зеленский.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести в нашей стране чемпионат Европы по баскетболу. Его цитирует пресс-служба Офиса главы государства.

Сообщается, что об этом он сказал во время визита в Вильнюс, предложив Литве совместно организовать Евробаскет.

Владимир Зеленский отметил: «Баскетбол в Литве является второй религией и действительно национальным видом спорта. И, несмотря на тотальную любовь украинцев к футболу, баскетбол также очень популярен в нашей стране. Я хочу предложить идею совместной организации Украиной и Литвой одного из следующих чемпионатов Европы по баскетболу».

Также он напомнил, что наша страна должна была принять турнир 2015 года, однако не сумела сделать этого.

Глава государства добавил: «Идея совместного проведения баскетбольного турнира – не только о реализации масштабного проекта в этой сфере. Я убежден, что для украинцев и литовцев такая инициатива станет хорошей возможностью объединить усилия и доказать, что мы способны проводить большие события реально мирового масштаба».

В тему: Гранды европейского футбола затеяли революцию. В УЕФА отреагировали очень резко.

Тэги: баскетбол, Литва, спорт, Владимир Зеленский, новости Украины, Евробаскет

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