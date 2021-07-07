Украина и Литва могут провести совместный чемпионат Европы по баскетболу

Главное: Чемпионат Европы по баскетболу может пройти в Украине и Литве. Идею выдвинул Владимир Зеленский.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести в нашей стране чемпионат Европы по баскетболу. Его цитирует пресс-служба Офиса главы государства.

Сообщается, что об этом он сказал во время визита в Вильнюс, предложив Литве совместно организовать Евробаскет.

Владимир Зеленский отметил: «Баскетбол в Литве является второй религией и действительно национальным видом спорта. И, несмотря на тотальную любовь украинцев к футболу, баскетбол также очень популярен в нашей стране. Я хочу предложить идею совместной организации Украиной и Литвой одного из следующих чемпионатов Европы по баскетболу».

Также он напомнил, что наша страна должна была принять турнир 2015 года, однако не сумела сделать этого.

Глава государства добавил: «Идея совместного проведения баскетбольного турнира – не только о реализации масштабного проекта в этой сфере. Я убежден, что для украинцев и литовцев такая инициатива станет хорошей возможностью объединить усилия и доказать, что мы способны проводить большие события реально мирового масштаба».

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