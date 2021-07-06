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Новости > За полгода Госкино запретило 7 фильмов и сериалов. Появился список

За полгода Госкино запретило 7 фильмов и сериалов. Появился список

Агата Кловская
06.07.21 14:49
280
За полгода Госкино запретило 7 фильмов и сериалов. Появился список

Главное: За первые полгода 2021 года Госкино запретило семь украинских и российских фильмов и сериалов для демонстрации на территории Украины. Связано это с участием в них лиц, которых внесли в список создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Детали: В первом полугодии 2021 года Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило семь украинских и российских фильмов и сериалов для демонстрации и распространения на территории Украины, говорится на сайте Госкино.

Как отмечается, эти фильмы и сериалы запретили из-за участия в них лиц, которых внесли в список создающих угрозу национальной безопасности Украины. А именно — актрисы Юлии Глебовой, певца Дениса Клявера, актеров Константина Кабанова и Романа Курцина.

Каким фильмам отменили госрегистрацию и запретили трансляцию:

— «Ищите маму» — Россия, 2012 год;

— «Не плачь по мне, Аргентина!» — Россия, 2012-2013 года;

— «Али-Баба и сорок разбойников» — Украина, 2005 год;

— «Не родись красивой» — Россия, 2005-2006 года;

— «Одноклассницы (Право на счастье)» — Россия, 2007 год;

— «Офицерские жены» — Украина, 2015 год;

— «Счастливого пути!» —Россия, 2008 год.

В тему: Netflix купил российские фильмы «Брат» и «Брат 2».

Тэги: Украина, общество, фильм, Россия, сериал, политика, новости Украины, Госкино

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