В УПЦ считают, что политическая символика неуместна на богослужениях

Главное: На религиозных мероприятиях видим не просто флаг Украины, а флаги и символы конкретных политических партий с очень сомнительной репутацией.

«Флаги сомнительных праворадикальных политических партий на посвященном годовщине битвы под Берестечком богослужении ПЦУ во главе с Епифанием Думенко в селе Пляшева Ровенской области указывают на то, что те, кто не поддержат эту политическую идеологию, будут на этом мероприятии чужими», — считает митрополит Климент.

Он отметил, что любая политическая символика неуместна на религиозных мероприятиях. «Мы видим не просто флаг Украины — мы видим флаги и символы конкретных политических партий с очень сомнительной репутацией. Возможно, там есть спонсоры этой ПЦУ , которые относятся к этой политпартии, но это не делает чести тем, кто допускает такую агитацию во время богослужения», — сказал архиерей.

Владыка отметил, что нередки случаи, когда политики используют ПЦУ для своего «пиара», а после принимают откровенно антихристианские законы. «Сегодня наблюдаем, когда те же самые политики, которые тут сегодня где-то „светятся“ на религиозных мероприятиях и пытаются фотографироваться с представителями ПЦУ , они же потом и принимают антицерковные и антихристианские законы, и очень часто просто аморальные», — подытожил митрополит Климент.