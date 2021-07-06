Главное: Умер режиссер Ричард Доннер. Среди самых его известных работ – фильм «Смертельное оружие».
Детали: В минувший понедельник, 5 июля, скончался культовый американский режиссер Ричард Доннер. Ему шел 92-й год.
Среди самых известных его фильмов – ужасы «Омен» (1976) и четыре ленты из серии «Смертельное оружие» с Мелом Гибсоном и Дэнни Гловером.
Среди других его популярных у нас работ – подростковый мистический сериал «Байки из склепа».
Свою карьеру Ричард Доннер начал еще в 1960-е.
Последним фильмов режиссера были «16 кварталов» (2005).
Как продюсер он приложил руку к лентам из серии «Люди Икс».
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