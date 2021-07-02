Google внедряет технологию MUM. Стало известно, что это такое

Главное: Google изменит свой поиск. Вводится технология «многозадачная унифицированная модель»

Детали: Google изменяет свой поиск. Об этом говорят в компании.

Отмечается, что в поисковый алгоритм внедряется новая технология «многозадачная унифицированная модель» (MUM).

Информируется о следующем: «Она работает со сложными поисковыми запросами, предоставляя более точные сведения на основе большого количества источников».

Сообщается также: «Технология способна одновременно обрабатывать текст, визуальный контент и аудио».

Как стало известно, работу данной технологии отрабатывают на информации о вакцинах против коронавируса.

Поясняется: «Поиск по схожим вопросам выдает не привычные ссылки, а уже обработанную информацию из проверенных источников».

Людям обещают, что MUM «не будет навязывать пользователям ту или иную информацию, а сама технология не станет инструментом цензуры».

Ожидается, что данный алгоритм полноценно развернут за несколько лет.

В тему: С Windows 11 удалось сделать кое-что необычное.