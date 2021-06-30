Своим новым дудлом Google поставил Украину в один ряд с Германией, Норвегией и Нидерландами

Главное: Google посвятил свой сегодняшний дудл Ваттовому морю. Увидеть его на главной странице поисковика, вместо обычного логотипа, помимо украинцев, могут жители всего 11 стран Европы и Азии.

Детали: 30 июня Google посвятил свой очередной дудл Ваттовому морю. Это связано с тем, что в этот день 12 лет назад море было добавлено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, что подчеркивает его экологическое и геологическое значение и десятилетия усилий, направленных на его сохранение.

Ваттовое море или Ваттенмеер — это уникальная среда, мелководный морской участок площадью около 10 тыс. кв. км, расположенный у побережья Нидерландов, Дании и Германии. Представляет собой прерывистую череду ваттов, водно-болотную среду с уникальной флорой и дикой фауной, созданную штормами в XIV-XV веке.

К тому же Ваттовое море является крупнейшей в мире сетью приливных песков и илистых отмелей и одной из последних сохранившихся нетронутых приливных экосистем. Здесь насчитывается как минимум 2,5 тыс. видов животных, 700 видов растений и до 6 млн птиц.

В список Всемирного наследия водоем попал после признания его экологического и геологического значения, а еще после десятилетних усилий, направленных на его сохранение. Во время отлива прибрежная зона моря превращается в брод, где могут гулять и наслаждаться пейзажами туристы.

Отметим, что дудл доступен всего в 11 странах мира: Украине, Норвегии, Нидерландах, Германии, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии, Молдове, Вьетнаме и Японии.

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