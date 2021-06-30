В Запорожье священники УПЦ искали пути решения семейных проблем

В Запорожье прошел семинар для священников Украинской Православной Церкви, посвященный проблемам семьи.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua , встречу, организованную епархиальным отделом по социальному служению, провела начальник управления по делам детей Запорожского городского совета Наталья Сиворакша.

В епархии отметили, что поводом для проведения встречи стали жалобы со стороны прихожан на трудности, связанные с насилием в семье и воспитанием детей.

По мнению Натальи Сиворакши, многие проблемы носят социальный характер и являются типичными для нашего времени. «Прежде всего, это связано с развитием социальных сетей и интернета, который негативно влияет на недостаточно сформировавшуюся психику подростка», - сказала она.

«Подросток до достижения им 12-летнего возраста должен пользоваться интернетом только под присмотром родителей и в учебных целях. К сожалению, достичь определенных успехов в этом направлении удаётся не каждой семье. Необходима помощь специалистов и неравнодушных людей. Чем и занимается Центр социальной поддержки детей и семьи «Затишна домiвка». Отрадно, что Церковь не стоит в стороне и делает много для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Ведь семья всегда входила для неё в ранг особых, жизненно важных ценностей, поскольку именно она является хранительницей нравственных устоев, традиций и обычаев. Именно здесь закладывается система нравственных координат поведения человека в социуме. Сейчас многим трудно в стране, особенно матерям и детям. Поэтому для них, и для всех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, готовы оказать помощь усилиями сотрудников Центра», – подчеркнула она.

Среди других проблем, которые были затронуты в ходе беседы, стала тема домашнего насилия.

По словам Натальи Сиворакши, количество жалоб на домашнее насилие не может не беспокоить и заставляет принимать срочные и конкретнее меры.

«Центр «Затишна домiвка» оказывает помощь жертвам домашнего насилия – физического и психологического – как со стороны мужчин, так и женщин. Здесь они могут находиться до 90 дней. Главное – это решить их психологические проблемы и знать, куда они собираются возвращаться, чтобы предупредить рецидивы», – сказала она.

«Для решения многих проблем в семье, необходимо их не замалчивать, а публично об этом говорить. Чем больше будет всякого рода информационных кампаний, тем большее число людей смогу воспользоваться услугами специалистов. А это значит, что о семье в будущем перестанут говорить только в негативном контексте, и она вновь займет подобающее ей место в жизни общества», - считают участники встречи.