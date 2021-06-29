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Новости > Верховная Рада серьезно усложнила жизнь чиновникам

Верховная Рада серьезно усложнила жизнь чиновникам

Александр Панько
29.06.21 15:58
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Верховная Рада серьезно усложнила жизнь чиновникам

Главное: Народные депутаты Украины приняли законопроект о лишении свободы за ложь в декларациях с учетом предложений президента. Данный проект закона усиливает ответственность за предоставление недостоверной информации в декларациях, в частности возвращает наказание в виде лишения свободы, которое было отменено решением Конституционного Суда в октябре 2020 года, что оказало негативное влияние на антикоррупционную инфраструктуру Украины..

Детали: Верховная Рада Украины поддержала предложения президента к законопроекту об ответственности за недостоверное декларирование, который он ветировал из-за некоторых положений. Как сообщает «Украинская правда», за документ проголосовали 315 народных депутатов.

В соответствии с пожеланиями Владимира Зеленского из документа убрали положение, согласно которому декларанты могли не указывать информацию о том, чем владеют их члены семьи, если они об этом не сообщили. То есть субъекты декларирования могли таким образом уклоняться от подачи реальных данных об объектах декларирования.

Второе предложение президента касалось наказания за неподачи декларации. В редакции, которую ранее одобрили нардепы говорилось только о штрафе, общественных работах или ограничении свободы. Теперь те, кто не подал декларации, смогут получить наказание в виде лишения свободы сроком на один год.

В тему: 27 октября 2020 года Конституционный суд по представлению народных депутатов от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и группы «За майбутне» отменил антикоррупционную реформу. При этом НАПК выявило конфликт интересов по данному решению, как минимум, у двух судей, которых заподозрили в недостоверном декларировании доходов.

28 октября суд опубликовал решение, в соответствии с которым признал чрезмерной уголовную ответственность за подачу чиновниками недостоверной информации о своих доходах. В тот же день НАПК закрыло свободный и бесплатный доступ к реестру электронных деклараций.

Как объяснил судья-докладчик по этому делу Игорья Слиденко, своим решением КСУ хотел избавить только судей от проверок их деклараций о доходах.

Тэги: Верховная Рада Украины, штраф, политика, декларация, декларация о доходах, Владимир Зеленский, новости Украины

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