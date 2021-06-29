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Новости > Страшное ДТП в Черниговской области: пострадали девять человек

Страшное ДТП в Черниговской области: пострадали девять человек

Александр Панько
29.06.21 16:30
57
Страшное ДТП в Черниговской области: пострадали девять человек

Главное: ДТП произошло в Черниговской области. Пострадали девять человек.

Детали: В Черниговской области возле остановки села Лемеши на трассе Киев-Чернигов-Новые Яриловичи произошло страшное ДТП. О нем сообщает полиция.

Информируются, что водитель Opel Vectra не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с маршруткой Mercedes-Benz Sprinter, которая перевозила девятнадцать пассажиров.

В результате аварии пострадали девять человек, в том числе и оба водителя.

Место ДТП

В тему: В смертельном ДТП под Днепром погибли два человека.

Тэги: ДТП, общество, авария, транспорт, Черниговская область, новости Украины, Лемеши

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