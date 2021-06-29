Страшное ДТП в Черниговской области: пострадали девять человек

Главное: ДТП произошло в Черниговской области. Пострадали девять человек.

Детали: В Черниговской области возле остановки села Лемеши на трассе Киев-Чернигов-Новые Яриловичи произошло страшное ДТП. О нем сообщает полиция.

Информируются, что водитель Opel Vectra не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с маршруткой Mercedes-Benz Sprinter, которая перевозила девятнадцать пассажиров.

В результате аварии пострадали девять человек, в том числе и оба водителя.

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