В Раде пообещали, что с началом продажи земли по селам не будут бегать вооруженные иностранцы и поджигать дома

Главное: По убеждению нардепа от «Слуги народа» Данила Гетманцев, после окончания моратория на продажу сельскохозяйственных земель 1 июля в стране начнется контролируемый процесс продажи гражданами своей земли.

Детали: Народный депутат от фракции «Слуги народа» Данил Гетманцев считает, что с введением рынка земли 1 июля катастрофы не случится. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии в кулуарах Верховной Рады. Украины.

«Я ожидаю, что ничего не изменится. Мы с вами проснемся 1 июля, и никакой катастрофы не будет. По улицам сел не будут бегать вооруженные иностранцы под видом украинцев и заставлять селян продавать землю, и выкручивать руки, и поджигать дома. Катастрофы не будет. Все будет нормально. Граждане получат право продавать свою землю», — утверждает нардеп, подчеркивая, что для того, чтобы продать землю, украинцы должны будут ее оформить.

«Начнется абсолютно нормальный, контролируемый, медленный процесс», — заявил Гетманцев, посоветов не продавать свою землю сразу, «потому что цена на нее будет возрастать год от года».

«Этот процесс позволит сельскому хозяйству, во-первых, наконец-то заработать в „белую“, а, во-вторых, привлечь инвестиции», — заключил Гетманцев.

В тему: Как можно будет купить и продать землю в Украине с 1 июля, и по какой цене, читайте здесь.