В период пандемии в мире увеличилось употребление наркотиков

Главное: В период пандемии коронавируса употребление наркотиков значительно увеличилось. Кроме того все меньше подростков считают марихуану вредной.

Детали: В 2020 году примерно 275 миллионов человек во всем мире употребляли наркотические вещества с немедицинской целью.

Об этом говорится во Всемирном докладе о наркотиках, опубликованном Управлением ООН по наркотикам и преступности.

В докладе говорится о том, что во многих странах во время пандемии наблюдался рост употребления каннабиса. Согласно опросам медицинских работников в 77 странах, 42% респондентов заявили, что употребление каннабиса увеличилось. Также наблюдался рост немедицинского использования фармацевтических препаратов.

Также в отчете указано, что за последние 24 года употребление марихуаны выросло в четыре раза в некоторых частях мира. Процент подростков, которые воспринимали эту смесь как вредную, упал на 40%. И это несмотря на то, что есть доказательства того, как употребление марихуаны вредит здоровью.

По последним глобальным оценкам, примерно 5,5% людей от 15 до 64 лет употребляли наркотики в 2020 году по крайней мере один раз. А 36,3 миллиона человек, или 13% от общего количества, употребляющих наркотики, страдают из-за этого различными расстройствами.

Согласно отчету, во всем мире более 11 миллионов человек употребляют инъекционные наркотики, половина из которых живет с гепатитом С.

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