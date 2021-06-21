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Новости > Митрополит Онуфрий рассказал, как человеку сохранить в себе образ Троицы

Митрополит Онуфрий рассказал, как человеку сохранить в себе образ Троицы

Александра Кудрявцева
21.06.21 16:00
265
Митрополит Онуфрий рассказал, как человеку сохранить в себе образ Троицы

Главное: Человек имеет разум - образ Бога Отца, который имеет свойство постоянно рождать мысль - образ Бога Сына, а мысль несет с собой энергию - образ Духа Святого.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Митрополит Онуфрий в проповеди в день Святой Троицы.

Предстоятель УПЦ сказал, что ярким неживым творением Божьим в мире, который носит на себе печать Троического Божества, является солнце.

«Солнце – это раскаленный шар, от которого отходят лучи света, освещают землю и все творения Божии. От солнечного света идет тепло, все согревает и дает силу для плодородия, для жизни. Мы говорим: «Солнце светит. Солнце греет. Солнце взошло». Одно солнце, а имеет три действа. Как Бог: Отец, Сын Божий и Святой Дух, – Триединый», – провел такую аналогию Блаженнейший.

Как отметил Блаженнейший, образ Святой Живоначальной Троицы носит на себе каждый человек.

«Каждый человек имеет разум (образ Бога Отца), который имеет свойство постоянно рождать мысль (образ Бога Сына). А мысль несет с собой энергию, силу (образ Духа Святого)», – отметил владыка и заметил о силе мысли: «И мы управляем своими мыслями, как, например, управляем своими детьми или кем-то другим. Мы говорим ребенку: «Не делай этого», – и ребенок не делает. То есть наши мысли имеют силу».

В то же время Предстоятель предостерег, что наши мысли могут иметь как положительную, так и отрицательную силу.

«Если мы «кормим» себя Словом Божьим, наполняем ум Словом Божьим, то у нас рождаются такие мысли, несущие с собой положительную энергию, которая все вокруг освещает и несет радость. А если человек наполнен злом, то его разум рождает злые мысли, несущие злую энергию, которая отравляет все вокруг», – пояснил Митрополит Онуфрий и призвал жить так, чтобы для нас всегда и везде «упованием нам был Небесный Отец, прибежищем Сын Божий, а покровом Дух Святой».

В тему: Предстоятеля УПЦ наградили орденом к 50-летию служения в священном сане.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Онуфрий

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