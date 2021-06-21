Предстоятеля УПЦ наградили орденом к 50-летию служения в священном сане

Главное: Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий награжден орденом преподобного Серафима Саровского (I степени).

Детали: С 50-летием служения в священном сане Митрополита Онуфрия поздравил Патриарх Кирилл, сообщает patriarchia.ru.

20 июня 1971 года будущий Предстоятель Украинской Православной Церкви был рукоположен во иеродиакона в Троице-Сергиевой лавре.

Патриарх подчеркнул, что Предстоятель Украинской Православной Церкви более тридцати лет совершает «архипастырское делание на Украине, убедительно свидетельствуя ближним и дальним о красоте православной веры, ограждая стадо Христовых словесных овец от производящих разделения и соблазны»

«За минувшее время под Вашим мудрым водительством поистине многое сделано для развития церковной жизни: отреставрированы и построены новые храмы, возрождены монастыри, осуществляется просветительское, катехизаторское и социальное служение. Вы неизменно открыты к диалогу и взаимодействию с органами государственной власти и общественными институтами, представителями науки, образования и культуры. Во внимание к Вашим архиерейским трудам и в связи с отмечаемой знаменательной датой полагаю справедливым удостоить Вас ордена преподобного Серафима Саровского (I степени)», — отметил Патриарх Кирилл.

«Господь Вседержитель да обновит Ваши душевные и телесные силы, ниспошлет бодрость духа и Свою неоскудевающую помощь в дальнейшем архипастырском делании на пользу церковную», — пожелал Предстоятель Русской Православной Церкви.

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