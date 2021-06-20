Троица в Киево-Печерской лавре: Митрополит Онуфрий, радость праздника и коленопреклонные молитвы

Главное: В Киево-Печерской лавре верующие Украинской Православной Церкви отметили праздник Святой Живоначальной Троицы.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, Божественную литургию на площади перед Успенским собором возглавил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

За богослужением была вознесена сугубая молитва о прекращении эпидемии коронавируса, о врачах и выздоровлении больных.

После чтения Евангелия Предстоятель обратился к верующим с проповедью.

«Каждый человек носит образ Святой Живоначальной Троицы. Бог один, но имеет три действия: Отец, Сын и Святой Дух. Каждый человек имеет на себе образ Троического Божества. Каждый человек имеет разум, а разум имеет свойство порождать мысли, а мысли несут с собой силу, энергию. Энергия наших мыслей может быть и положительной, и отрицательной. Если мы наполняем себя Словом Божьим, то наши мысли несут в себе положительную, светлую энергию, которая освящает все вокруг и несет радость. Если человек наполнен злом, то его разум рождает злые мысли, которые отравляют человека и все вокруг. Святая Церковь призывает нас к тому, чтобы у нас всегда и везде упованием был Небесный Отец, прибежищем — Сын Божий, а покровом — Дух Святой. Троице Святая, слава Тебе!», — сказал Митрополит Онуфрий.

После Божественной литургии Предстоятель УПЦ возглавил вечернее богослужение (по церковному уставу относится к следующему дню — Святого Духа, — ред.), на котором были прочитаны три молитвы, составленные святителем Василием Великим в IV веке.

Эти особенные коленопреклоненные молитвы читаются в Церкви один раз в год.

В 1-й молитве православные христиане исповедуют пред Отцем Небесным грехи и просят Его милости ради великой жертвы Сына Его, Господа нашего Иисуса Христа. Во 2-й молитве просят о даровании Божественнаго Духа. В 3-й молитве просят Господа, «сошедшего во ад и сокрушившего силу диавола, упокоить усопших отцев и братьев в месте светле, в месте злачне, в месте покойне». В день Троицы, по традиции, храмы украшены зеленью, ветвями деревьев, цветами. Священнослужители надевают облачения зеленого цвета. Верующие приходят в церкви с зеленью, которую потом приносят в свои дома.

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