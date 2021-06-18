Епископ УПЦ рассказал, чему учит пример святого князя Игоря Черниговского

Главное: Тот, кто отдает свою жизнь Богу, получает взамен вечность.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм в день памяти святого князя Игоря Черниговского и Киевского.

«Управлять Киевом князю довелось недолго -всего две недели. Киевские войска предали своего князя и перешли на сторону Изяслава Мстиславича, а Игоря, пойманного через 4 дня где-то в болотах под Киевом, бросили в „поруб“ — сруб без окон и дверей, из которого человека можно было освободить только „вырубив“ оттуда. Князь в „порубе“ заболел и, будучи близок к смерти, попросил постричь его в монашество. Он принял схиму в Киевском Феодоровском монастыре и, укрепляемый благодатью, выздоровел», — напомнил епископ Виктор.

Владыка рассказал, что несмотря на то, что святой Игорь не представлял никакой опасности для политических соперников, в 1147 году киевское вече постановило расправиться с князем-иноком.

Во время литургии, толпа схватила молившегося перед иконой князя-схимника и расправилась с ним. Даже мертвое тело мученика подвергалось избиениям и издевательствам. В тот же день тело святого Игоря было перенесено в храм святого Михаила, где киевляне стали свидетелями чуда — «Бог явил над ним знамение велико, зажглись свечи все над ним в церкви той».

«О чем говорит нам эта история? Междоусобицы не могут решить никаких проблем, а только создают их. Вражда разобщает правителей, ослабляет государства, уничтожает благосостояние народа. Если правители поощряют злобу и междоусобицы, то народ превращается в злобную и неуправляемую толпу, остановить которую не может даже тот, кто призван руководить этим народом. Злоба и ненависть отнимают у человека ум, не дают ему трезво и здраво мыслить, парализуют волю и двигают к самым необъяснимым поступкам. Имена гонителей и убийц князя Игоря канули в лету. О них никто и никогда не вспомнит. А святого князя будут помнить еще десятки и сотни поколений», — подытожил епископ Виктор.

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