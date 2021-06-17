«Зеленая плесень»: в Индии зафиксировали новую заразу

Главное: В Индии человек заболел «зеленой плесенью». Выявлена новая зараза.

Детали: В Индии появилась новая грибковая зараза – «зеленая плесень». Как сообщил представитель Института медицинских наук Шри Ауробиндо, ее выявили у 34-летнего пациента, который поступил в больницу после заболевания коронавирусом с поражением 90% легких.

Информируется: «У пациента была обнаружена инфекция зеленого грибка (гриб рода Aspergillus) в легких».

Ранее власти страны заявляли о выявлении более тридцати тысячи заболевших мукормикозом («черной плесенью») и нескольких случаях аспергиллеза («белая плесень»).

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