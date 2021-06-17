В Ивано-Франковске массово отравились подростки

Главное: Подростки отравились неизвестным веществом в Ивано-Франковске. Пострадали восемь человек.

Детали: Минувшей ночью в Ивано-Франковске произошло ЧП. О нем сообщили в ГСЧС.

Информируется, что «в общежитии и еще четырех многоэтажных домах произошла утечка неизвестного вещества».

В результате инцидента были госпитализированы восемь подростков 2004 и 2005 годов рождения. Три человека находятся в тяжелом состоянии.

Очевидцы говорят, что чувствовали резкий посторонний запах, похожий на природный газ.

Сообщается: «Аварийная бригада обследовала дома и прилегающие территории, однако утечки природного газа не обнаружили».

Были также проведены замеры воздуха, однако опасных веществ не обнаружили.

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