В Киеве ротвейлер разорвал щенка и покусал подростка

Главное: В Киеве ротвейлер набросился на маленькую собачку и покусал 16-летнего подростка. Родители пострадавшего разыскивают владельца собаки, чтобы узнать, привито ли его животное от бешенства.

Детали: В Киеве на улице Феодоры Пушиной ротвейлер напал на щенка и 16-летнего парня. Пострадавшая собака находится в тяжелом состоянии, а родители парня разыскивают владельца ротвейлера, чтобы узнать, привито ли животное от бешенства. Об этом сообщают в сообществе «Киев оперативный».

Инцидент произошел 14 июня. Родители пострадавшего 16-летнего мальчика разыскивают владельца собаки, чтобы узнать, привито ли его животное от бешенства. Они отметили, что ротвейлер буквально разорвал щенка и животное сейчас в тяжелом состоянии. Подростка собака укусила за руку.

Пострадавшие обратились с заявлением в полицию, однако участковый не спешит расследовать нападение.

«Все, что мы хотим сейчас — это уберечь сына. Полиция смогла бы найти его очень быстро, было бы желание.

Повторяю, существует прямая угроза для жизни ребенка», — говорится в сообщении.

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